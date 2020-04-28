Суд арестовал недвижимость экс-директора петербургского Метростроя

Районный суд Санкт-Петербурга арестовал имущество экс-директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова на 1,8 млрд рублей. Ему вменяются три эпизода растраты на сумму 331 млн рублей: при строительстве Фрунзенского радиуса и бизнес-центра на Левашовском проспекте.
Как
По данным 47news, у Александрова
Как писал NEWS.ru, городской суд Санкт-Петербурга в январе смягчил меру пресечения бывшему руководителю ОАО «Метрострой» Николаю Александрову — его перевели из СИЗО под домашний арест.
Дзержинский районный суд Петербурга поместил в СИЗО до 8 февраля на тот момент ещё действующего главу Метростроя. Вместе с ним за решётку отправились предприниматель и учредитель ООО «Циклон КЗС» Анатолий Болотов, а также предполагаемый соучастник Александрова Олег Кузьменко.
Следствие полагает, что не позднее ноября 2017 года Александров вступил в сговор с Кузьменко, который руководил Управлением производственно-технологической комплектации (УПТК), и Анатолием Болотовым. На момент преступления тот возглавлял ООО «БТР». По версии следствия, они собирались похитить средства ОАО «Метрострой» с помощью фиктивного договора на поставку сырья под видом госконтрактов.
Ранее в следственных органах сообщили, что уголовное дело касается хищений денежных средств с помощью фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции «Международная» до станции «Южная».
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