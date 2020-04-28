Суд арестовал недвижимость экс-директора петербургского Метростроя

https://static.news.ru/photo/b04a2a3a-8926-11ea-b069-fa163e074e61_660.jpg Николай Александров Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС

Районный суд Санкт-Петербурга арестовал имущество экс-директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова на 1,8 млрд рублей. Ему вменяются три эпизода растраты на сумму 331 млн рублей: при строительстве Фрунзенского радиуса и бизнес-центра на Левашовском проспекте.

Как сообщили «Интерфаксу» в объединённой пресс-службе городских судов, решение об аресте недвижимости принял Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Какое именно имущество арестовано, не уточняется.

По данным 47news, у Александрова арестовано как минимум 15 объектов недвижимости, большей частью это квартиры и помещения в центре Петербурга.

Как писал NEWS.ru, городской суд Санкт-Петербурга в январе смягчил меру пресечения бывшему руководителю ОАО «Метрострой» Николаю Александрову — его перевели из СИЗО под домашний арест.

Дзержинский районный суд Петербурга поместил в СИЗО до 8 февраля на тот момент ещё действующего главу Метростроя. Вместе с ним за решётку отправились предприниматель и учредитель ООО «Циклон КЗС» Анатолий Болотов, а также предполагаемый соучастник Александрова Олег Кузьменко.

Следствие полагает, что не позднее ноября 2017 года Александров вступил в сговор с Кузьменко, который руководил Управлением производственно-технологической комплектации (УПТК), и Анатолием Болотовым. На момент преступления тот возглавлял ООО «БТР». По версии следствия, они собирались похитить средства ОАО «Метрострой» с помощью фиктивного договора на поставку сырья под видом госконтрактов.

Ранее в следственных органах сообщили, что уголовное дело касается хищений денежных средств с помощью фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции «Международная» до станции «Южная».