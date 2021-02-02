Суд арестовал на два месяца министра строительства Башкирии

https://static.news.ru/photo/2bc9663c-6566-11eb-9878-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минстроя Башкирии Рамзиль Кучербаев проведёт в СИЗО два месяца. Такое решение принял Кировский районный суд Уфы. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело связано со строительством очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. В это время Кучербаев занимал должность начальника управления капитального строительства Башкирии. По версии следствия, чиновник подписал документы о завершении строительства очистных сооружений, хотя на самом деле объект не был готов к эксплуатации. Получилось, что по документам проект был запущен, а по факту — был непригоден для работы. Ущерб для бюджета оценивается в 95 млн рублей.

1 февраля силовики провели обыск в строительном ведомстве региона, а затем задержали Кучербаева. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, в Якутии задержали и арестовали исполняющего обязанности директора Октемского филиала Арктического государственного агротехнологического университета. Чиновника подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Следствие установило, что в 2019–2020 годах он получил из федерального бюджета более 14 млн рублей на обучение 31 студента, они числились в университете только на бумаге, а в учебном заведении никогда не были.