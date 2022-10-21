Суд арестовал мужчину, ударившего 9-летнего сына ножом в Ленобласти

Фото: СК РФ

Суд арестовал 38-летнего жителя Ленинградской области, который 19 октября, будучи пьяным, нанес тяжелую ножевую травму своему 9-летнему сыну, следует из сообщения на сайте СУ СК по Ленобласти. Отмечается, что в день происшествия подозреваемый три раза ударил подростка ножом в область шеи. В настоящее время ребенок находится в больнице, там ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавили в СК.

По ходатайству следственного органа судом мужчине, обвиняемому в покушении на убийство малолетнего сына, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, мужчину отправили под стражу до 18 декабря 2022 года.

Инцидент произошел на Столичной улице в Кудрово Всеволожского района Ленобласти. По предварительной информации, мужчина поскандалил с женой, после чего похитил мальчика, направлявшегося в школу. Глава семейства, как стало известно, два месяца не жил с супругой и ребенком. Прибывшие полицейские смогли уговорить мужчину открыть дверь квартиры, где он удерживал раненого мальчика, под предлогом оказания медпомощи несовершеннолетнему. Силовики ворвались в жилище и обезоружили злоумышленника.

Позднее следственный комитет опубликовал видеокадры из этой квартиры. На кадрах показан матрас с огромными пятнами крови. В комнатах находятся сотрудники правоохранительных органов.