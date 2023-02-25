Расстрелявшего сотрудника ОМОНа в Петербурге отправили в СИЗО Расстрелявшего сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге отправили в СИЗО до 23 апреля

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Тигран Хачикян

Суд избрал меру пресечения в виде ареста мужчине, который 24 февраля расстрелял сотрудника ОМОНа у станции метро «Гостиный Двор» в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города. Под стражей он пробудет два месяца, до 23 апреля.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Тиграна Хачикяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». — NEWS.ru), в виде заключения под стражу на срок два месяца — с 24 февраля по 23 апреля включительно, — сказала судья, оглашая решение.

Следствие объяснило ходатайство об аресте Хачикяна тем, что пока не установлены все лица, причастные к нападению на сотрудника ОМОНа, а также способствовавшие ему. Кроме того, не исключается, что нападавший может быть причастен к другим преступлениям против государственной власти. Обвиняемый против избранной ему меры пресечения не возражал.

В главке СКР по Санкт-Петербургу сообщили, что по месту регистрации и проживания Хачикяна проводятся обыски с целью изъятия предметов и документов, которые могут представлять интерес для следствия. По делу назначен ряд экспертиз.

Как сообщалось ранее, пострадавший омоновец был доставлен в больницу с ранением в живот. Медики оценивали его состояние как тяжелое. При задержании у злоумышленника изъяли два обреза, два «коктейля Молотова» и портативную музыкальную колонку. По его словам, перед нападением он включил на ней песню «Священная война».