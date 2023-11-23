Суд арестовал мужчину, напавшего на прохожих с мачете в Люберцах Суд арестовал до 8 января мужчину за нападение на людей с мачете в Люберцах

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Мужчину, который напал на прохожих в Люберцах с мачете, арестовали до 8 января 2024 года, сообщает пресс-служба управления СК по Московской области. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух человек и применении насилия в отношении представителя власти.

По ходатайству следствия судом мужчина арестован до 08.01.2024 года, — сказано в публикации.

Отмечается, что на допросе обвиняемый отказался от дачи показаний. Он сослался на статью 51 Конституции Российской Федерации о праве гражданина не свидетельствовать против самого себя. Тем не менее ему в рамках следствия проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Инцидент произошел 8 ноября. Мужчина в неадекватном состоянии напал на мать, которая вела ребенка из школы. После этого задержать нападавшего попытались сотрудники судебных приставов, которым помог водитель, сбив гражданина на пешеходном переходе. Дебошир поднялся и стал оказывать сопротивление, набросившись с мачете на приставов. В результате им пришлось открыть огонь и выстрелить в него девять раз.

Нападавшим оказался 36-летний местный житель Роман Концелидзе. Мужчина объяснил свое неадекватное поведение тем, что принял прохожих за зомби. Его мать рассказала, что в последнее время замечала за ним странное поведение. Ранее мужчина был судим. В результате атаки несколько человек пострадали, женщина получила глубокий порез плеча, а также закрытую и открытую черепно-мозговые травмы, ее госпитализировали.