Суд арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд отправил под стражу курьера, который в Санкт-Петербурге сбил на электровелосипеде женщину, передает 78.ru. По данным издания, врачи диагностировали у пациентки серьезные травмы.

Во время заседания адвокат мужчины заявил, что задержание было незаконным. Выяснилось, что доставщик нарушил миграционный порядок. При этом суд все же постановил арестовать курьера до 18 августа.

Инцидент произошел 21 июня. Сотрудник службы доставки на электровелосипеде не справился с управлением и столкнулся с 52-летней женщиной. Как пишет издание, мужчина неуверенно управляет транспортным средством, однако он сумел скрыться на нем с места происшествия. Спустя некоторое время его задержали. Им оказался 24-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Ранее в Санкт-Петербурге шестилетний мальчик попал под колеса самоката на Краснопутиловской улице в день своего рождения. По информации СМИ, пострадавшего ребенка доставили в больницу имени Раухфуса. У него диагностировали множественные переломы и сотрясение мозга.

До этого в Москве 60-летний роллер сбил пенсионерку в парке в Тушино. Женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание. По данным СМИ, столичные врачи боролись за ее жизнь больше двух недель.