Суд арестовал доставившего летчикам в Армавире отравленные торт и виски Обвиняемый в теракте в отношении летчиков в Армавире арестован до 25 декабря

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Обвиняемый в совершении теракта в отношении выпускников военного училища на Кубани Егор Семенов арестован до 25 декабря, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края. Таким образом, судья Армавирского городского суда удовлетворила соответствующее ходатайство СК.

Отмечается, что 33-летний уроженец Мелитополя проживал в России с 2015 года. А в октябре 2023 года с целью убийства выпускников Армавирского военного авиаучилища он организовал доставку виски и торта, которые содержали в себе медицинский препарат в больших токсических дозах.

Суд, рассмотрев ходатайство, приняв во внимание обстоятельства совершенного преступления, пришел к выводу о необходимости его удовлетворения. Фигурант заключен под стражу. Срок меры — до 25 декабря 2023 года, — объявила судья.

Выпускники Армавирского летного училища 21 октября праздновали 20-летие выпуска. Во время банкета они получили 20-килограммовый торт с эмблемой училища и ящик виски Jameson. Курьер заявил, что передает подарки от других выпускников, которые сами не смогли принять участие в юбилее. После этого мужчина сразу покинул помещение. Летчики не стали пробовать угощение от неизвестного отправителя и обратились к руководству краснодарской полиции, а также в департамент военной контрразведки ФСБ.

Впоследствии экспертами в продуктах была обнаружена опасная для жизни концентрация лекарств. Выявленные препараты применяются в кардиологии и находятся в свободном доступе в аптеках. При передозировке они могут вызвать сбой ритма сердца или его остановку.

По факту попытки отравления военных Главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело, квалифицировав происшедшее как теракт. Наказание по соответствующей статье подразумевает тюремное заключение сроком от 15 лет вплоть до пожизненного.