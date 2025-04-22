Суд арестовал имущество семьи российского чиновника на сотни миллионов Суд арестовал имущество семьи экс-замгубернатора Кушнарева на 276 млн рублей

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Виталий Кушнарев

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество семьи экс-заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева более чем на 276,6 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Среди прочего арестованы автомобили Audi Q5 и Toyota Land Cruiser 200, мотоцикл Harley-Davidson, земельные участки, ружье Benelli Raffaello, здания и нежилые помещения в Морозовске и Аксайском районе, Ростове-на-Дону и в Москве.

Общая стоимость арестованного имущества — более 276,6 млн рублей, — отметил собеседник агентства.

Кушнарев обвиняется в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, в октябре 2024 года он потребовал 95 млн рублей от директора ООО «Т-Транс» за беспрепятственную приемку работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству, а также содержанию автодорог на территории региона и их своевременную оплату.

Предприниматель обратился в ФСБ, и при получении первой части взятки в 27 млн рублей 24 ноября Кушнарев был задержан. Позже его арестовали. Кроме того, следствие считает, что в ноябре 2024 года Кушнарев незаконно приобрел пистолет «Кольт» и патроны к нему. Оружие и боеприпасы он хранил в своем доме без соответствующего разрешения.

Ранее сообщалось, что в Дагестане арестовали заместителя директора строительной компании. Ее подозревают в мошенничестве при строительстве школы. По данным СК, подозреваемая и ее коллеги похитили 248 млн рублей, взятых из бюджета. Их выделяли на строительство учреждения в селе Новосаситли Хасавюртовского района республики.