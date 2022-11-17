На Камчатке арестовали гида по делу о гибели туристов на Ключевской сопке

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Арест гида, оказавшего туристические услуги, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц

На Камчатке суд избрал меру пресечения в виде ареста гиду по делу о гибели туристов на Ключевской сопке. Под стражей он проведет два месяца, до 15 января 2023 года, сообщается на сайте регионального Управления СКР. По данным следствия, у обвиняемого отсутствовало разрешение для работы с туристами на высоте в условиях повышенной опасности, а сам он осознавал небезопасность оказываемых услуг.

По ходатайству следователя Следственного управления СК России по Камчатскому краю сегодня судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — гласит заявление СК.

В ведомстве добавили, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц).

Гида задержали накануне. Он был допрошен в качестве подозреваемого и помещен в изолятор временного содержания.

Группа из 10 туристов из семи российских регионов и двух гидов из Новосибирска застряла на Ключевской сопке в начале сентября. На высоте около 4150 метров пятеро туристов сорвались и погибли. В последующие несколько дней стало известно о гибели еще троих туристов и одного сопровождающего. Выживших эвакуировали вертолетом.

Ранее был арестован директор турфирмы «Экстрим стайл», которая организовала восхождение туристов на Ключевской сопку, Андрей Степанов. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинение смерти по неосторожности. Виновным себя в гибели туристов он не признал.