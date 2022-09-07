Вячеслав Душин

Директора турфирмы арестовали по делу о гибели туристов на Ключевской Сопке Директора турфирмы «Экстрим тайм» арестовали после гибели девяти человек на Ключевской сопке

7 сентября 2022 в 13:31

Фото: Вадим Белозерцев/ТАСС

Новосибирск. Директор туристической компании «Экстрим Тайм» Андрей Степанов во время избрания меры пресечения в Кировском районном суде