Кировский районный суд Новосибирска арестовал директора туристической фирмы «Экстрим тайм» Андрея Степанова по делу о гибели девяти человек, отправившихся в поход на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, передает ТАСС. В следственном изоляторе он пробудет два месяца. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинение смерти по неосторожности.
Суд постановил ходатайство удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток — до 2 ноября, — зачитала решение судья.
Степанов при этом отказался брать на себя вину в гибели туристов.
Группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку 3 сентября. После того, как пять человек погибли при падении с высоты, оставшиеся обратились за помощью к спасателям. Еще один альпинист потерял сознание, а гид сломал ногу. В понедельник, 5 сентября, число погибших увеличилось до девяти человек. В тот же день Степанов был задержан.
Троих выживших туристов спасатели эвакуировали вертолетом. Их доставили в поселок Ключи Усть-Камчатского района.
7 сентября стало известно, что тела девяти участников группы, погибших при восхождении, эвакуировали. Их доставят в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы.