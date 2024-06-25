Суд арестовал дагестанского чиновника, чьи сыновья устроили теракт В Дагестане арестовали на 10 суток экс-главу Сергокалинского района

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района Магомеду Омарову, чьи сыновья участвовали в теракте, передает ТАСС. По информации агентства, ему могут предъявить обвинение в пособничестве террористам.

Ленинский районный суд города Махачкалы, признав Магомеда Омарова виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство». — NEWS.ru), — заявил судья.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что Магомеду Омарову может грозить до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным в пособничестве в терроризме. Эксперт подчеркнул, что он может избежать ответственности, если будет доказана его непричастность к преступлениям.

Как подчеркнул адвокат, сам Омаров до задержания писал, что пытался образумить детей. С другой стороны, уточнил эксперт, чиновник заявляет, что не принимал участие в пособничестве, так как не знал о планах сыновей. После теракта власти Дагестана освободили его от должности главы Сергокалинского района.

О задержании Омарова стало известно 23 июня. Сообщалось, что трех ликвидированных в Дагестане боевиков опознали как его сыновей и племянника. В его доме прошли обыски.