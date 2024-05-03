Суд арестовал блогера, оскорбившего памятники ВОВ в Мурманске Блогер арестован на 10 суток за слова о памятниках ВОВ в Мурманской области

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Суд Мурманска арестовал блогера из Удмуртии, который во время туристической поездки раскритиковал количество памятников героям Великой Отечественной войны, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Он проведет за решеткой 10 суток.

Мужчину приговорили по административному делу о мелком хулиганстве. Помимо этого, ему может грозить статья о реабилитации нацизма. Мужчина извинился и объяснил, что хотел познать в незнакомом городе культуру и «что-то светлое, радостное».

Об инциденте стало известно 1 мая. Блогер призвал прекратить ставить памятники героям Великой Отечественной войны. Он разместил в Сети видеоролик после экскурсии по региону, в котором он призвал забыть о ВОВ, а также оскорбил ветеранов. Губернатор области Андрей Чибис напомнил, что чтить защитников страны священно для российских людей, а в регионе не рады таким гостям.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев напомнил, что трагедия на Украине началась с призывов наплевать на историческую память и сноса монументов героям Великой Отечественной войны. По словам депутата, таким людям кажется, что «бороться с каменными изваяниями» несложно, однако у них находятся миллионы защитников.