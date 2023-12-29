Су-35 прикрыл бомбардировщики от ВСУ: новости СВО на утро 29 декабря Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков украинские самолеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне спецоперации от самолетов ВСУ, которые в итоге были вынуждены прервать выполнение задания, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что российские военнослужащие успешно выполнили боевую задачу, все российские самолеты в целости вернулись на аэродром вылета.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 28 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Отличившихся при освобождении Марьинки солдат наградили

Начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов вручил в зоне проведения спецоперации государственные награды бойцам, отличившимся при взятии Марьинки, сообщает пресс-служба Минобороны. В частности, ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки получили бойцы 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады.

Во Франции рассказали, кто начал «войну» в Киеве

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, обвиняя президента страны Владимира Зеленского в провале контрнаступления, ведет против него «открытую войну», заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, Франции давно пора прекратить поддерживать эту бессмысленную «бойню».

Фото: МО Украины

Реакция Киева на последнюю помощь США

Последний пакет помощи США для Украины в размере 250 миллионов долларов был встречен в Киеве «с прохладной благодарностью». По словам заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, этих средств хватит, чтобы продержаться еще чуть-чуть, однако переломить ситуацию на фронте они не помогут.

Украина экстренно просит встречи по финансированию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с донорами Киева в январе для обсуждения выделения финансирования. Причиной для встречи названа «крайне высокая неопределенность» в бюджетных вопросах страны в начале 2024 года.

В письме Шмыгаля отмечается, что для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы Киев получил достаточное, немедленное и предсказуемое финансирование с января 2024 года. По словам Шмыгаля, затруднительно обсуждать программы восстановления, когда не обеспечены жизненно важные приоритеты на предстоящий год. Он отметил, что отсутствие финансирования на социальные нужды невозможно отложить до марта.

Агентство также отмечает, что в обращении к межведомственной координационной платформе доноров для Украины Шмыгаль выразил тревогу относительно финансового состояния страны. Пока неизвестно, отреагировали ли как-то доноры на данное письмо.

В Крыму оценили заявление Киева о вторжении на полуостров

Слова представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины о вторжении ВСУ в Крым являются «дешевым оправданием собственного бессилия», заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, нынешнее украинское руководство, раздающее подобные заявления, — информационный проект Запада.

Собеседник агентства предположил, что власти Украины имеют перед собой четкую цель — уничтожить собственный народ. Такую задачу перед ними поставили пресловутые западные партнеры, которые, судя по всему, довольны тем, как развивается ситуация, резюмировал Смирнов.

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