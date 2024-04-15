Су-34 корректируемыми бомбами уничтожили командный пункт ВСУ Минобороны: на Южно-Донецком направлении Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ

Фото: Минобороны России

В Минобороны России сообщили, что на Южно-Донецком направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины. Летчики применили объемно-детонирующие авиационные бомбы (ОДАБ-500), оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении в зоне проведения СВО. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, — пояснили в военном ведомстве.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины в населенном пункте Чкалово Днепропетровской области. Он уточнил, что эти подразделения постоянно обстреливали Запорожскую область, в том числе Энергодар, где расположена ЗАЭС. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Российские войска отбили две атаки противника и улучшили позиции в селе Работино и в районе села Вербовое Запорожской области, также информировал Рогов. По его данным, у ВС РФ есть успехи у населенного пункта Малая Токмачка.

Накануне стало известно, что в Днепропетровске произошел взрыв. Он прогремел, когда в области начала действовать воздушная тревога. Других подробностей нет.