Су-25 ударили по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиаракетами (НАР) по замаскированному опорному пункту и живой силе ВСУ на Донецком направлении, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны России. По словам летчика с позывным Фермер, удар наносился парой штурмовиков с кабрирования ракетами С-8.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и живая сила противника, — отметили в военном ведомстве.

Ранее военкор Андрей Руденко опубликовал видео поражения беспилотником «Ланцет» украинской самоходной артиллерийской установки M-109. По словам журналиста, всего подтверждено уже около 50 уничтоженных гаубиц этого образца. Также, как рассказывали корреспонденты, с помощью «Ланцетов» уничтожены уже не менее четырех украинских штурмовиков и истребителей.

До этого Минобороны опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ у берегов Крыма. На видео показана боевая работа экипажей истребителя Су-30СМ и бомбардировщика Су-24М морской авиации Черноморского флота. В МО РФ отметили, что летчики поражают морские дроны и лодки ВСУ из авиационных пушек или применяя авиационные бомбы.