Стыдивший студента за кофту чиновник потерял ученую степень NGS55.RU: омского вице-губернатора Шпиленко лишили ученой степени из-за плагиата

Фото: vk.com/shpilenko

Андрей Шпиленко

Вице-губернатора Омской области Андрея Шпиленко лишили ученой степени кандидата наук, а выданный ему в 2013 году диплом признали недействительным, сообщает NGS55.RU со ссылкой на постановление Минобрнауки. В декабре Шпиленко запомнился выступлением перед студентами, на котором пристыдил одного из сидевших в первом ряду за лонгслив с надписью Brooklyn.

Лишить Шпиленко Андрея Викторовича ученой степени кандидата экономических наук, — приводит издание выдержку из документа.

Проект «Диссернет» еще в июне обнаружил некорректные заимствования на 43-х из 113 страниц диссертации Шпиленко на тему «Методика организации управления производственными предприятиями отрасли связи и информатизации». Как пишет NGS55.RU, большинство нарушений подтвердились на диссертационном совете: в частности, отмечалось, что почти 26 страниц с небольшими изменениями Шпиленко взял из диссертации Сергея Браништова, и еще 16 — из работы Дмитрия Янкина.

Политик выразил несогласие с решением диссертационного совета, но оспаривать его не станет. При этом эксперты по теме рассказали Telegram-каналу «Местами», что защита диссертации прошла более 10 лет назад и по правилам ученой степени лишать сейчас были не должны.

5 декабря во время выступления в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете (СибАДИ) Шпиленко пристыдил студента из-за его кофты с названием нью-йоркского района Бруклин. Чиновник призвал подростка надеть «хорошую футболку», которую ему принесли в зал через несколько минут. Студент надел ее прямо поверх своей «непатриотичной» одежды.

Позже в вузе слова чиновника объяснили шуткой. По словам представительницы СибАДИ Алены Трунилиной, он так обыграл тему импортозамещения.