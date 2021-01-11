Студенты подмосковных вузов будут учиться удалённо до 6 февраля

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Власти московской области продлили срок дистанционного обучения студентам местных вузов и колледжей до 6 февраля 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьёв.

С 13 января 2021 года по 6 февраля 2021 года [включительно] посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих высшее образование, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определённом администрацией образовательной организации, — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства области.

Московская область занимает третье место по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За время пандемии в регионе выявлено 169,7 тысячи случаев заражения. Жертвами инфекции стали 3,1 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в России изменился порядок подачи документов в вузы. Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, абитуриенты смогут подавать документы для поступления в вузы дистанционно. Обеспечивать бесперебойность работы соответствующих сервисов будут Минцифры и Министерство науки и высшего образования, а также Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.