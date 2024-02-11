Студенты на Урале сшили «ракетные» рюкзаки для бойцов СВО Студенты МИДиС сшили бойцам СВО рюкзаки для переноски ракет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Противотанковые ракет

В Челябинске студенты Международного института дизайна и сервиса (МИДиС) сшили рюкзаки для бойцов СВО, предназначенные для переноски противотанковых ракет «Корнет». В вузе рассказали РИА Новости, что заказ поступил от активистов движения «ZOV Чебаркуль».

Солдаты сами пытались мастерить переноски из подручных средств, но те не выдерживали нагрузки и быстро рвались. Мы занялись этим в конце сентября в рамках студенческого практикума. На тот момент у нас были только размеры и вес снарядов, — сообщила доцент кафедры дизайна, рисунка и живописи МИДиС Оксана Першина.

Изначально студенты настраивались на пошив повседневных или подиумных образов, призналась педагог. По ее словам, когда студентам раскрыли тему проекта, многие воодушевились, учитывая, что у некоторых студентов в зоне СВО сейчас находятся братья и отцы.

Сначала дизайнерам заказали сшить пять рюкзаков на одну ракету и еще пять переносок — на две. Работать пришлось быстро, поскольку нужно было успеть к отправке гуманитарного груза бойцам.

Ракета от противотанкового комплекса «Корнет» весит 26 кг, ее длина составляет 120 см. При пошиве нужно было учесть и габариты бойца, а также сезонность, подчеркнула Першина. Эскизы рисовали на глаз, после чего согласовывали макеты с бойцами в чате, которые делились своими пожеланиями, в том числе просили сделать больше карманов.

Когда был готов первый рюкзак, его испытали на прочность. Для этого на карандашной фабрике бесплатно изготовили две копии реальных снарядов для ПТРК. Первая сумка отправилась в зону СВО в ноябре. Бойцы остались довольны, но не обошлось и без замечаний, которые студенты учтут при пошиве новых партий.

Ранее военкор Александр Сладков посоветовал посылать бойцам в зону СВО теплые вещи, маскхалаты, маскировочные сети и спецодежду для раненых. Журналист при этом предостерег от отправки продуктов питания, поскольку такие посылки могут не принять из соображений безопасности.