Студенты и чиновники готовятся охранять Курск В Курске создали народную дружину из 600 человек для охраны города

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Власти Курска сформировали добровольческую народную дружину РЕZЕРV для обеспечения правопорядка в городе, сообщает пресс-служба местной администрации. В сообщении говорится, что всего в дружину планируют вступить боле 600 человек, среди которых — 100 сотрудников мэрии и более 200 студентов местных учебных заведений.

В Курске создана добровольная народная дружина РЕZЕРV. <...> В настоящий момент подано заявок на вступление в ДНД более 600. Все они проходят профпроверку. Среди них 100 сотрудников администрации города, 219 – студенты вузов, 200 – сотрудники ЧОП и 60 — неравнодушные горожане, — говорится в сообщении администрации Курска.

Сотрудники мэрии отмечают, что сейчас потенциальные члены народной дружины проходят обучение в лагере имени Володи Дубинина, там они учатся обращаться с оружием, ликвидировать противника и спасать раненых. Подчеркивается, что дружинники будут задействованы исключительно для патрулирования Курска и ни в коем случае не будут отправлены охранять приграничные районы Курской области.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что первые 50 добровольцев народных дружин в Курской области прошли обучение под руководством инструкторов Росгвардии и ЧВК «Вагнер». Из них будет сформирован мобилизационный резерв для обеспечения самообороны.