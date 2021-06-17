Уральскому студенту с цветными волосами исправили оценку после скандала

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Студенту из Уральского политехнического колледжа в Екатеринбурге Роману Щербакову исправили отметку после скандала, разразившегося из-за его внешнего вида. Теперь защита диплома оценена на «отлично», пишет «Подъём».

Комиссия разобралась. Принесли извинения, сказали, что решение принято в мою пользу. Сказали, что произошло недоразумение, — заявил выпускник.

Скандал вспыхнул после того, как преподавательницы колледжа, оглашая отметки за защиту диплома, заявили, что Щербакову снизили оценку из-за причёски, пирсинга и непрезентабельного внешнего вида. Как только об этом стало известно, Минобразования области инициировало разбирательство.

Социальные сети

Позже одна из преподавательниц сказала, что слова про внешний вид выпускника были шуткой, а госкомиссия коллегиально решила поставить ему «хорошо» за знания. Однако в министерстве пришли к выводу, что «при оценке знаний учащегося, в случае пограничной ситуации, решение всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого», что и было исполнено.

Тем временем исполняющего обязанности директора колледжа из-за инцидента вызвали в министерство.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как преподаватель жестоко избивает девятиклассника в Якутии. В результате подростку пришлось обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали ему сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Следователи начали проверку произошедшего.