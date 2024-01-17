Студенту проломили голову из-за надписи на футболке В Петербурге избили 17-летнего студента из-за англоязычной надписи на футболке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 17-летнего студента Охтинского колледжа избили из-за надписи на футболке на английском языке, сообщает «Фонтанка». Юноша госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости и ушибом мозга, за его жизнь борются врачи.

По сведениям издания, поводом для конфликта, в котором студент получил травмы, стала англоязычная фраза на одежде, содержащая слово white («белый»). Руководство коллежа проводит педагогическое расследование инцидента.

По информации пресс-службы главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ссора у пострадавшего студента произошла с учащимся того же колледжа, но на курс старше. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Один из студентов колледжа рассказал NEWS.ru подробности инцидента. По его словам, пострадавший сам спровоцировал конфликт.

Насчет футболки не в курсе, сам драки не видел. Со слов ребят, первокурсник назвал себя фашистом, другого это задело, и завязалась драка. В итоге этого первокурсника увезли на скорой, что с ним дальше было, не знаю, — сказал студент.

Ранее в Нижнем Тагиле двое школьников накинулись на мальчика и девочку из своего класса, повалили на землю и пинали их. Это происходило на глазах у матери нападавших, которая снимала все происходящее на камеру и отгоняла тех, кто пытался разнять дерущихся. Пострадавшую девочку госпитализировали с травмами головы и живота и множественными ушибами, а мальчик пострадал несильно. Родители других учеников, ставших свидетелями, написали заявление в полицию. Местный СК возбудил уголовное дело.