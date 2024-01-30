Студенту из Уфы выстрелили в глаз из-за отказа поделиться сигаретой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студенту из Уфы разорвало веко и глазное яблоко после выстрела из ракетницы прямо в лицо. Молодой человек отказался поделиться сигаретой, после чего на него «наехали» четверо мужчин, сообщает местный Telegram-канал Mash Batash.

Юноша в воскресенье ночью решил отдохнуть в одном из местных баров. Через некоторое время он вышел на улицу для перекура, где к нему подошли несколько нетрезвых мужчин. Последние попросили у него сигарету, но, получив отказ, решили «выяснить отношения». В итоге один из неизвестных неожиданно достал ракетницу и выстрелил в лицо молодому человеку, а затем вся компания скрылась с места событий.

Пострадавший вернулся в увеселительное заведение весь в крови, ему вызвали бригаду скорой помощи. По данным «КП-Уфа», раненого доставили в Научно-исследовательский институт глазных болезней. Сообщение по факту произошедшего зарегистрировано в отделе № 9 уфимской полиции, напавших ищут.

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