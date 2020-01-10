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Полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту будет открыто 1 июля 2020 года. Об этом во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, с 1 июля по мосту железнодорожные перевозки товаров будут осуществляться в регулярном режиме, передаёт ТАСС. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было запущено 23 декабря. На торжественной...