https://static.news.ru/photo/73588666-33aa-11ea-80f7-fa163e074e61_660.jpgМихаил ЖванецкийФото: Andrei Ladygin/Global Look Press
Студенты МГИМО, которые якобы участвовали в избиении сына Михаила Жванецкого — Дмитрия, были вызваны в администрацию вуза для дачи объяснений.
О происшедшем мы узнали из Telegram. Студенты вызваны в администрацию университета для дачи объяснений, — рассказали АГН «Москва» в пресс-службе МГИМО.
Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение, что сына известного писателя-сатирика избили приезжие из Казахстана, студенты МГИМО.
Как писал NEWS.ru, Дмитрия Жванецкого избили в московском ресторане. По его словам, один из посетителей начал приставать к девушке. Он и его друг решили заступиться. Однако злоумышленник переключился в какой-то момент на них и попытался ограбить. Жванецкий-младший добавил, что по данному факту написал заявление в полицию. Он получил рваную рану губы и полости рта.