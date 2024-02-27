Студентку из Нигерии выбросили с балкона в Белгороде SHOT: в Белгороде пытались убить 17-летнюю студентку из Нигерии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде пытались убить студентку из Нигерии, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, 17-летнюю девушку могли выбросить с балкона седьмого этажа, ее нашли без сознания около подъезда. В совершении преступления подозревается 40-летний мужчина, он задержан.

Как передает канал, первокурсницу госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у нее множественные переломы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, ведется следствие.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали заказчика убийства адвоката Виктора Патрушева, а также исполнителя преступления, который по ошибке принял за жертву личного водителя. По информации следствия, злоумышленник выстрелил в затылок мужчине, который привез в гимназию ребенка. Погибшим оказался гражданин Узбекистана, который работал в семьи адвоката.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в центре Махачкалы убили бойца смешанных единоборств Магомеда Мутаева. Злоумышленник сделал восемь выстрелов из пистолета в спортсмена. Одна из пуль попала бойцу в голову, он скончался по дороге в больницу.