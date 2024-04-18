Студентка впала в кому в свой день рождения после силовых соревнований Mash: студентка из Петербурга впала в кому после соревнований по жиму лежа

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что в Санкт-Петербурге 20-летняя девушка впала в кому после сдачи экзаменов в рамках ГТО, где нужно было выполнять силовые упражнения. По его данным, организм россиянки не выдержал, у нее остановилось сердце.

Как уточняет канал, речь идет об уроженке Новгородской области, учившейся в петербургском университете промтехдизайна: в свой день рождения она сдала все нормативы на «отлично», а после ушла в раздевалку. Там, по информации Telegram-канала, девушка потеряла создание и упала.

Канал также сообщил, что у студентки произошло кровоизлияние в мозг на фоне остановки сердечной мышцы. Несмотря на это медикам удалось реанимировать девушку, сейчас она находится в реанимации в Мариинской больнице в состоянии комы, отмечает Telegram-канал. Также «Mash на Мойке» отметил, что россиянка перед переездом в Северную столицу спасла четырех собак из горящего дома, после новгородские СМИ взяли у нее интервью.

Ранее во Владимирской области прямо во время тренировки по рукопашному бою скончался один из учеников. По данным СК, в ходе занятий мальчик потерял сознание, его смерть наступила до прибытия бригады медиков. Причины ухудшения состояния ребенка пока неизвестны.