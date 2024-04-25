Студентка из Петербурга скончалась после сдачи норм ГТО и недельной комы Mash: впавшая в кому после сдачи норм ГТО студентка скончалась в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скончалась 20-летняя студентка петербургского университета промтехдизайна София, которая впала в кому после сдачи норм ГТО, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». У девушки не выдержало врачи, боролись за ее жизнь почти неделю.

Студентка попала в больницу после того, как в свой день рождения сдала все нормативы на отлично. Накануне врачи констатировали смерть Софии.

Ранее «Mash на Мойке» сообщил, что в Санкт-Петербурге 20-летняя девушка впала в кому после сдачи экзаменов в рамках ГТО, где нужно было выполнять силовые упражнения. Как сообщает канал, речь идет об уроженке Новгородской области, учившейся в Петербургском университете промтехдизайна.

Канал также сообщил, что у студентки произошло кровоизлияние в мозг на фоне остановки сердечной мышцы. Несмотря на это, медикам удалось реанимировать девушку, она осталась в реанимации в Мариинской больнице в состоянии коме. Также «Mash на Мойке» отметил, что россиянка перед переездом в Северную столицу спасла четырех собак из горящего дома, после чего новгородские СМИ взяли у нее интервью.

До этого во Владимирской области во время тренировки по рукопашному бою скончался один из учеников. По данным СК, в ходе занятий мальчик потерял сознание, его смерть наступила до прибытия бригады медиков. После гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.