Студента с Дальнего Востока задержали за создание групп в поддержку «Азова» В Комсомольске-на Амуре задержали студента за создание групп в поддержку «Азова»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Комсомольске-на-Амуре полиция задержала студента местного колледжа за создание онлайн-сообществ в поддержку украинской бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ), сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источники. По информации канала, он вел группы во «ВКонтакте» и Telegram, в которых призывал пользователей поддерживать украинскую армию.

По данным канала, 18-летнего студента колледжа технологий и связи в Комсомольске-на-Амуре задержали накануне. По версии следствия, он администрировал несколько групп в поддержку «Азова», одна из которых называлась «ВСУ сила». Там он призывал единомышленников наносить граффити в городе с символикой бригады, а также переводить деньги на нужды украинской армии. Отмечается, что молодой человек и сам мог нарисовать граффити с логотипом «Азова» на подъезде жилого дома в октябре 2022 года. В отношении студента возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении жителя Хабаровска после перевода денег ВСУ. Мужчину подозревают в государственной измене, он задержан.

До этого силовики задержали жителя Ростовской области, который передавал на Украину данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. В отношении задержанного открыли уголовное дело по статье о государственной измене.