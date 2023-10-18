Студента из Казани похитили и избили из-за долга в 50 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Казани нанял студента из Узбекистана, чтобы забрать долг у его 19-летнего земляка, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, молодого парня похитили, избили и вымогали у него полмиллиона рублей. Нападавших ищет полиция.

Уроженец Узбекистана, учащийся в Приволжском федеральном университете, занял у некоего Дмитрия 50 тысяч рублей и просрочил возврат на два месяца. Чтобы вернуть долг, парень отдал деньги своему товарищу по вузу и попросил их передать «кредитору», однако, как выяснилось, он присвоил средства себе. Позднее Дмитрий и двое его подельников, среди которых был гражданин Узбекистана, совершили нападение на студента: они набросились на него, затолкали в машину и увезли за город. Парня избили и потребовали с него 500 тысяч рублей с «процентами». Молодой человек обратился в полицию.

В Башкирии ранее два студента колледжа похитили знакомого ученика местной гимназии и с помощью пневматического пистолета вымогали у него деньги. Подростка вывезли в лесополосу, где его избивали в течение нескольких часов и требовали с него 20 тысяч рублей. Один из нападавших уже задержан. Следователи возбудили уголовные дела по статьям «вымогательство» и «похищение человека».