Студент устроил резню в общежитии из-за «сладенького к чаю» SHOT: пьяный студент в Приамурье изрезал двух девушек в общежитии из-за отказа угостить сладким

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что пьяный студент в Приамурье устроил поножовщину в общежитии, изрезав двух девушек после того, как у них не оказалось для него «сладенького к чаю». По данным канала, после нападения юноша чуть не выпрыгнул из окна и впоследствии порезал сам себя. SHOT сообщает, что все трое выжили, из них двое были госпитализированы.

По информации канала, поножовщина произошла в общежитии в городе Свободном, 16-летний учащийся первого курса Амурского института железнодорожного транспорта утром вернулся пьяный и ворвался в комнату к двум 17-летним студенткам и спросил у одной из них, нет ли у нее чего-нибудь сладкого к чаю, девушка ответила, что ей нечем угостить, от студента разило перегаром, и она попросила его уйти.

SHOT сообщает, что второкурсницы попытались задобрить парня булочками, но такой десерт его не устроил, он набросился на студенток, изрезал ножом, открыл окно и хотел выпрыгнуть с четвертого этажа, но остановился, после этого будущий железнодорожник ушел к себе в комнату, где нанес увечья самому себе.

По данным канала, одну из пострадавших положили в ту же больницу, куда доставили и изрезавшего ее студента, девушку госпитализировали с ножевым ранением грудной клетки и ранами нижних конечностей, ее соседку по комнате — с резаной раной скуловой области. Одна из студенток рассказала, что не ожидала такого от первокурсника, оказалось, что это их «хороший друг», живущий по соседству с ее парнем, сообщает SHOT.

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