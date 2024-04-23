Студент посадил за руль своего авто девушку без прав и поплатился жизнью Тело утонувшего из-за студенческой забавы молодого человека нашли в Каме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Татарстане тело 19-летнего студента из Елабуги нашли в шести метрах от берега реки Кама после того, как его автомобиль оказался в водоеме, передает «КП — Казань». Поиски велись с 21 по 22 апреля.

21 апреля молодой человек отдыхал с друзьями у реки. Всемером они решили прокатиться на автомобиле «Лада Гранта», но за руль посадили 18-летнюю девушку без водительских прав. Она не смогла выбрать безопасную скорость и машина улетела в воду. Все кроме владельца авто сумели выбраться на сушу.

KazanFirst уточняет, что все молодые люди, оказавшиеся в авто — студенты Елабужского института КФУ. По данным издания, погибший молодой человек все-таки успел выбраться на крышу автомобиля, но позже скрылся под водой вместе с автомобилем. Для того, чтобы найти студента на дне, водолазам потребовалось обследовать 300 кв.м.

17 апреля стало известно, что автомобиль с тремя бойцами из Чувашии, возвращавшимися из зоны специальной военной операции, затонул в Воронежской области. В результате поисковых мероприятий обнаружили машину и тела двух погибших. Третий мужчина еще не найден.