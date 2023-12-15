Студент поддержал Трепову и тоже подпал под статью В Самаре возбудили дело на студента после комментария в поддержку Треповой

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Дарья Трепова

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего студента, поддержавшего в социальных сетях Дарью Трепову, обвиняемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, пишет Telegram-канал Baza. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.

По данным канала, летом этого года парень оставил комментарий под постом о предъявлении обвинений Треповой. Он написал, что таких, как она, «должны награждать». Экспертно-криминалистическое исследование подтвердило, что таким образом он публично оправдал терроризм, и 12 декабря правоохранители возбудили дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Трепова принесла статуэтку, начиненную взрывчаткой, в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля. В результате взрыва погиб Татарский, который проводил в этом заведении творческий вечер. Еще 52 человека получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что главным куратором и одним из ключевых организаторов теракта был мужчина под псевдонимом Гештальт. Он работал в связке с неонацистом Романом Попковым, который завербовал Трепову через Twitter (X), руководил девушкой вплоть до теракта, а также снабжал деньгами. В деле также замешан курьер Юрий Денисов. Оба мужчины объявлены в розыск. Сама Трепова отрицает намерение убить военкора.