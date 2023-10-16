Студент-курьер обобрал волгоградских пенсионеров на 1,2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители в Волгограде задержали 17-летнего студента местного вуза, который может быть причастен к мошенническим действиям в отношении пенсионеров, сообщает управление МВД России по Волгоградской области. По данным следствия, он выполнял роль курьера и приезжал за деньгами к жертвам злоумышленников.

В роли курьера ему было необходимо приезжать к пенсионерам, которым звонили его сообщники, сообщая о якобы попавших в ДТП родственниках, и забирать деньги. Накануне подозреваемый получил сообщения с тремя адресами волгоградских пенсионеров, у которых забрал 1,2 млн рублей, — говорится в сообщении.

Наличные деньги юноша перевел на счета сообщников. Себе оставил небольшое вознаграждение. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее стало известно, что комик и актер Роман Хан, знакомый российскому зрителю по ролям в популярных сериалах «Интерны», «Бедные люди» и других, стал жертвой псевдоменеджера по туризму. В начале октября он решил отправиться в отпуск и нашел во «ВКонтакте» группу по продаже туристических путевок. Артист передал ей 167 тысяч рублей, и девушка перестала выходить на связь. Полиция уже занимается поисками злоумышленницы и ее возможных сообщников.