Студент из российского региона провалился в яму на практике и погиб На Урале студент упал в яму для газовой трубы на практике и скончался

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Реж Свердловской области на производственной практике погиб студент, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По информации надзорного органа, проводились работы по прокладке труб газопровода на улице Загородная, когда 17-летний студент упал в траншею и был придавлен камнем, в результате чего погиб.

Режевская городская прокуратура организовала проверку в связи с гибелью 17-летнего студента государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Режевской многопрофильный техникум», — говорится в сообщении.

В рамках расследования возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, которое привело к гибели человека. Проводятся допросы свидетелей, назначена экспертиза.

Ранее сообщалось, что студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, выкладывал в соцсетях призывы, направленные на сбор денег для нужд Вооруженных сил Украины. Кроме того, он распространял информацию о том, как вступить в ряды украинской армии. В конце апреля молодого человека арестовали за нарушение статьи о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства.