Студент из Петрозаводска получил девять лет за склонение к госизмене

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Студент Речного училища Петрозаводска Андрей Васюренко получил девять лет лишения свободы за подстрекательство к госизмене, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 (пособничество), ч. 1 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 33 (подстрекательство) — ст. 275 УК РФ (госизмена).

Дело слушалось в закрытом режиме на выездном заседании в Карелии. Васюренко вину признал. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, из них 2,5 года в тюрьме, остальные — в ИК строгого режима, — сообщили в пресс-службе.

По словам источников РБК в управлении МВД по Карелии, студент «сформировал убеждение», что нужно помешать достижению целей СВО на Украине. По их данным, в 2022 году студент безуспешно пытался склонять граждан вступать в ВСУ.

По информации правозащитнного проекта «Первый отдел», случай с Васюренко стал первым известным задержанием за подстрекательство к госизмене. Юристы назвали этот прецедент опасным из-за широкой трактовки статьи.

Ранее Брянский областной суд приговорил местного жителя Дмитрия Прохоренко к 13 годам колонии строгого режима за госизмену и поджог релейного шкафа. Мужчина признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.