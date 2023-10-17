Студент-повар кинулся с тесаком на однокурсника, который лучше готовит В Екатеринбурге студент кулинарного техникума напал с ножом на однокурсника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Студент техникума индустрии питания и услуг «Кулинар» в Екатеринбурге набросился с кухонным ножом на однокурсника во время занятия, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, 18-летний молодой человек сделал это, так как завидовал его кулинарным навыкам.

По данным канала, злоумышленник пришел на занятие с тесаком и напал на однокурсника, но нанести увечья не успел. Нож у него отобрали, после чего вызвали сотрудников полиции, которые задержали нападавшего. Сейчас он находится в местной психиатрической больнице.

Ранее в Санкт-Петербурге одноклассники сломали позвоночник семилетнему мальчику. Они взяли его за руки и ноги и кинули спиной на стол. После этого ребенок почувствовал сильную боль в области шеи. Во время осмотра врачи диагностировали у ребенка компрессионный перелом седьмого позвонка. Госпитализация ему не потребовалась, он находится в удовлетворительном состоянии.

В Башкирии ученица шестого класса попала в больницу, после того как двое одноклассников избили ее прямо во время урока, когда учительница вышла из класса. Как рассказала ее мать, школьники около трех лет занимаются карате. У девочки диагностировали многочисленные ушибы спины и позвоночника, проблемы с селезенкой, ребрами, поджелудочной железой и мочевым пузырем.