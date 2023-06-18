Строящийся госпиталь для ветеранов загорелся в Брянске Mash: строящийся госпиталь для ветеранов загорелся в Брянске

Фото: mchs_bryansk/t.me

В Брянске загорелся строящийся госпиталь для ветеранов в Володарском районе города, сообщил Telegram-канал Mash. По одной из версий, возможной причиной пожара могла стать диверсия.

По данным Mash, экстренные службы уже прибыли на место, спасатели тушат пожар. Опубликованы кадры, на которых видно густой столб темно-синего дыма над горящим зданием.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в ночь на 18 июня электрическую подстанцию в Брянской области атаковали беспилотники. По информации канала, по электростанции Марицкая в районе Севска ударили двумя дронами, первый сбросил снаряд около 23 часов и повредил силовой кабель, через час подлетел второй БПЛА и также сбросил взрывчатку, был поврежден переключатель линии. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

17 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об отражении атаки беспилотников ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Новозыбковском городском округе. По словам главы региона, системами ПВО были уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа.