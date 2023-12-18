Строителя застрелили за «неправильно» вырытую траншею в Краснодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре неизвестный мужчина расстрелял из пистолета двоих работников строительной компании за то, что они «неправильно» вырыли траншею, сообщил Telegram-канал SHOT. Один из рабочих скончался на месте, второй госпитализирован с ранением в ногу.

Инцидент произошел вечером 17 декабря. Вооруженный мужчина ворвался в вагончик строителей, накричал на них из-за вырытой не в том месте траншеи, открыл по ним стрельбу, а затем сбежал с места происшествия. По словам выжившего рабочего, нападавший ему не знаком.

Прибывшие на место сотрудники полиции нашли и изъяли патроны и гильзы 12-го калибра. Устроившего стрельбу по рабочим разыскивают.

Ранее сообщалось, что житель элитного коттеджного поселка в Химках расстрелял соседа из травматического оружия. Поводом для нападения послужил шум, который мешал нападавшему спать. Пострадавший был госпитализирован с ранениями бедер.

До этого житель Анкары застрелил соседей во время ссоры. Конфликты из-за шума между ними возникали периодически. Во время последней ссоры 72-летний мужчина взял винтовку и расстрелял пять человек из одной семьи. Среди убитых двое детей.