Строителя-камерунца депортировали из РФ за экстремизм ФСБ: камерунца депортировали из РФ после высказываний в поддержку террористов

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Гражданина Камеруна, подрабатывавшего разнорабочим на стройках Валуйского округа, депортировали из России за экстремистские высказывания, сообщила РИА Новости пресс-служба УФСБ по Белгородской области. По данным ведомства, африканец поддерживал террористов в Сирии, Нигере и на Украине.

Фигурант, являясь сторонником радикального ислама, работая на строительных объектах Валуйского городского округа, систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер, — говорится в сообщении.

Кроме того, камерунец находился в России с нарушением правил пребывания. Валуйский районный суд назначил мужчине наказание в виде административного выдворения за пределы страны.

Депутат Госдумы Александр Бородай ранее пообещал взять на контроль ситуацию с депортацией русской семьи на Урале. По его словам, органы власти подходят к вопросу репатриации достаточно формально. Парламентарий посчитал, что в таких ситуациях важно действовать не «по букве закона, а по духу закона».

До этого стало известно, что в Екатеринбурге суд постановил выдворить из страны русскую многодетную семью переселенцев из Казахстана. В 2017 году они продали все имущество на родине и решили перебраться на ПМЖ в РФ.