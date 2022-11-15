Строительство железной дороги на Ямале приостановили Вице-премьер Хуснуллин заявил, что строительство СШХ на Ямале приостановлено

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Проект Северного широтного хода (СШХ) на Ямале сейчас приостановлен, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС. По его словам, к нему вернутся после того, как будут реализованы другие приоритетные проекты, в частности Восточный полигон.

Северный широтный ход - мы пока этот проект приостановили. Мы его не откладываем. Считаем, что проект имеет перспективу. Сейчас в первую очередь выстраиваем, концентрируем все-таки силы на строительстве Восточного полигона, — сказал Хуснуллин.

СШХ — это железнодорожная магистраль длиной 707 километров, которая должна была соединить станции Обская и Коротчаево Северной железной дороги. В 2017 году, когда проект только задумывался, его общая стоимость оценивалась в 236,7 млрд рублей, однако впоследствии сильно выросла — примерно до 500 млрд.

Ранее министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари призвал правительство остановить проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали на российском направлении. Из-за спецоперации на Украине строить магистрали следует в другом направлении, отметил он. Проектом Itärata (Восточная железная дорога) предполагается строительство магистрали для улучшения сообщения между Хельсинки и Коуволой с последующим продлением до границы России, а при участии Москвы на своей территории — до Петербурга и Москвы.