Момент падения строительной платформы с рабочими попал на видео Mash Batash: в Уфе строительная платформа с рабочими рухнула с седьмого этажа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Уфе строительная платформа, на которой находились рабочие, сорвалась с седьмого этажа, передает Telegram-канал Mash Batash. По его данным, в результате происшествия три человека погибли. Момент произошедшего попал на видео.

По предварительной информации, люлька со строителями рухнула из-за крепления, которое вылетело из пазов. На опубликованных каналом кадрах видно, что платформа внезапно накренилась, на секунду зависла и сорвалась вниз.

Следственный комитет по городу сообщает, что из-за ЧП погибли два человека. Также, по данным следователей, падение подъемника произошло с высоты пятого этажа.

По предварительным данным, днем 11 июня 2024 года с высоты пятого этажа строящегося многоквартирного дома упал фасадный подъемник, в котором находились четыре человека. В результате двое мужчин погибли на месте, еще двое госпитализированы, — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что в настоящий момент на месте происшествия работают следователи, полицейские и представители экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Накануне в Москве два человека пострадали из-за обрушения автомобильного подъемника, сообщил представитель экстренных служб столицы. По его словам, также повреждения получила машина. Медики провели осмотр и оказали помощь пострадавшим. Уполномоченные органы устанавливают причины случившегося.