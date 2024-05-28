Строители нашли разложившийся труп в реке Санкт-Петербурга Строители Большого Невского моста обнаружили в реке разложившийся труп мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге строители Большого Невского моста обнаружили труп мужчины, пишет «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что это произошло 27 мая около пяти часов утра на Октябрьской набережной.

По данным издания, строители заметили в Неве тело, которое плыло в их сторону по течению реки. Когда они поняли, что это труп, вызвали сотрудников МЧС. Установить возраст не удалось, так как труп уже начал разлагаться.

К нему был привязан наполненный камнями рюкзак. Для выяснений причин смерти тело отправили в морг. По данному факту Следственный комитет проведет проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские выловили у моста Александра Невского тело мужчины с фрагментом стропы с буксировочным крюком на шее. Тело отправили в морг для установления причины смерти. Специалисты не смогли определить возраст мужчины из-за того, что его останки пробыли в воде слишком много времени. Перед смертью погибший был одет в черные куртку, штаны и кроссовки.

До этого случайный прохожий нашел тело новорожденного в парке «Сосновка» в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Мужчина сообщил в полицию о страшной находке. Сотрудник полиции на месте нашел труп новорожденного мальчика с пуповиной. Состояние тела указывало на то, что оно находилось там уже давно.