Строителей Подмосковья заставили убрать закопанные в землю биотуалеты

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В городе Видное Московской области рабочий закопал в землю биотуалеты и строительный мусор на стройплощадке, однако это заметили жители и обратились с жалобой к властям. После их обращения городские власти потребовали от подрядчика стройки удалить закопанные отходы, рассказала «360» начальник управления архитектуры и строительства администрации Ленинского округа Вера Попова. По ее словам, на площадку вызвали представителя застройщика ООО «СЗ «МИЦ-Стройкапитал», который проконтролирует ход работ. Известно, что инцидент произошел на месте строительства школы.

После поступления жалоб жителей на действия подрядчика при проведении работ на земельном участке под строительство школы администрацией Ленинского округа оперативно были приняты меры по отработке данных жалоб. От подрядной организации потребовали незамедлительного удаления закопанного строительного мусора, — отметила Попова.

Она добавила, что местные жители теперь находятся на связи с сотрудниками администрации Ленинского округа и будут информировать их о спорных моментах при производстве работ.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее пригрозил группе компаний ПИК отстранением от строительства в городе, если она не достроит в срок школу в составе жилого комплекса «Люблинский парк». В разговоре с гендиректором ПИК Иваном Поландовым градоначальник отметил, что девелопер сдал уже 200 тысяч квадратных метров жилья, однако в строй до сих пор не введены предусмотренные планами детский сад и школа.