Строитель напал с молотком на заказчика из-за задержки зарплаты В Севастополе строитель напал с молотком на заказчика из-за задержки зарплаты

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В Севастополе 38-летнего жителя обвиняют в покушении на убийство. Задержанный напал на заказчика, которому строил дом в садовом товариществе «Маяк-3». Он ударил пострадавшего молотком по голове. «МК в Крыму» уточняет, что конфликт между мужчинами возник из-за задержки заработной платы.

Как уточняет издание, хозяину участка удалось выжить благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Нападавшего оперативно задержали. Выяснилось, что до этого мужчина уже был судим и отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью.

Теперь рецидивисту может грозить новый срок. Обвиняемый заключен под стражу. Надзорное ведомство передало материалы уголовного дела в суд.

В Новосибирске 7 июля рецидивист Александр Железовский по прозвищу Сашка Пушкин, напавший с ножом на 10-летнего школьника, предстал перед судом. Его обвиняют в покушении на убийство, но сам мужчина утверждает, что совершал только разбой и хотел заполучить мобильный телефон ребенка.

В Москве рецидивист ранее жестоко избил мужчину, а затем нанес ему несколько ударов ножом. Злоумышленника заключили под стражу, оказалось, что ранее он был судим за убийство. Пострадавший госпитализирован. По данным следствия, 47-летний обвиняемый вступил в конфликт с 58-летним мужчиной. Сбив оппонента с ног, он начал его избивать, а потом начал наносить удары ножом в голову.