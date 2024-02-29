Стриптиз-вечеринка в Петербурге обернулась для гостей стычкой с полицией Вечеринка в стриптиз-клубе в Петербурге закончилась рейдом правоохранителей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Вечеринка в стриптиз-клубе на Большой Конюшенной в Санкт-Петербурге закончилась приездом правоохранителей, сообщает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ. Около двух часов ночи соседи пожаловались на громкую музыку и вызвали полицию.

При проверке документов один из гостей попытался оказать сопротивление. Он размахивал руками, непристойно выражался и пытался продолжить веселье. Охлаждать свой пыл мужчина отправился в отделение.

Ранее сотрудники полиции доставили в отделение 68 человек, участвовавших в «голой» вечеринке в частном доме на 2-й Лыковской улице в московском районе Строгино. Правоохранителям поступило анонимное обращение: в нем указывалось, что большое количество людей собралось в арендованном здании на северо-западе города для участия в нестандартом мероприятии.

Ранее подросток из Уфы получил штраф за пропаганду ЛГБТ после дня рождения подруги. На нем 16-летний парень с накрашенными губами устроил стриптиз. Сам подросток в соцсетях заверил, что не гей, танец был частью игры, а макияж — для «поднятия статистики». Более того, девушки молодому человеку, по его словам, тоже не нравятся, он занят построением карьеры и об отношениях пока что не думает.