Стремоусов заявил о скорой развязке на Херсонском направлении

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

На Херсонском направлении ожидается скорая развязка, местная администрация готова к любым решениям, даже самым сложным, написал в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов. По его словам, ситуация станет понятной в ближайшие недели или даже дни.

Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий. Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным. Основной приоритет России — это сохранение и спасение жизней жителей Херсонской области, — написал Стремоусов.

В видеообращении он отметил, что либо Николаев «будет освобождаться в ближайшее время», либо Херсон, являющийся стратегически важной точкой в «сегодняшнем противостоянии добра и зла, справедливости и неверия».

Он также заявил, что на линии фронта наступило некое затишье, несмотря на попытки ВСУ «прощупывать линию обороны».

Кроме того, Стремоусов отметил, что массовая эвакуация правобережной части Херсонской области завершена. По его словам, сейчас люди уже могут покинуть территорию самостоятельно. Как сказал Стремоусов, принудительного характера эвакуация не имеет. Он добавил, что ситуация в регионе стабильная, электричество есть, несмотря на диверсии со стороны служащих ВСУ.