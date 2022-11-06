Стремоусов заявил, что ВСУ стягивают силы на Херсонское направление

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины стягивают силы на подступах к Херсонской области, заявил заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов. По его словам, украинская армия перебрасывает колонну бронеавтомобилей иностранного производства VAB, Husky TSV, а также украинские «Козак-2» 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) в район села Давыдов Брод.

Значительные силы укровермахта стягиваются на подступах к Херсонской области. Укронацисты, подталкиваемые своими американскими хозяевами, вынуждены идти на верную смерть. Колонна бронеавтомобилей VAB, Husky TSV, «Козак-2» 46-й ОДШБр укровермахта в районе Давыдов Брод Херсонской области, — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

Замглавы Херсонской военно-гражданской администрации (ВГА) напомнил, что на территории региона продолжается эвакуация местных жителей.

Жители города еще могут беспрепятственно покинуть правобережную часть Херсонской области, — добавил он.

Накануне Стремоусов сообщил, что войска Украины готовятся к новому наступлению. По его словам, на Николаевском участке фронта украинцы, используя поддержку авиации и танков, нарастили интенсивность обстрелов российских позиций.