Стремоусов заявил, что фронт на Херсонском направлении держится стабильно

Фото: Министерство обороны РФ

Работа батареи Мста-С

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале, что оборона в регионе держится стабильно и постоянно укрепляется. По его словам, отсутствие динамики на подступах к Херсону объясняется тем, что солдаты ВСУ «не хотят умирать», а время быстрых побед для них закончилось. Большая часть местных жителей при этом уже находится в безопасности, отметил он.

Линия обороны на подступах к Херсону [остается] без изменений. <...> Фронт держится стабильно и постоянно укрепляется, — отметил он.

Ранее Стремоусов заявил о намерении российских военных взять под контроль три областных центра Украины — Николаев, Одессу и Днепропетровск. По его словам, перейти в контрнаступление военные готовы после отражения атаки на Херсон.

Между тем временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что от 50 тысяч до 60 тысяч жителей Херсонской области будут эвакуированы. Их, по словам чиновника, переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России. Сальдо добавил, что на перемещение всех граждан понадобится примерно одна неделя. При этом Украина, по его словам, накапливает силы для проведения масштабного наступления.