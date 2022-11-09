Стремоусов: ВСУ потеряли сотни бойцов при наступлении под Херсоном

Фото: МО РФ

Около 200 украинских военных погибли в результате наступления в Херсонской области, заявил в беседе с ТАСС замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, попытки наступления производились по трем направлениям, однако все они были подавлены.

Пару сотен бойцов ВСУ, их накрыло, колонны наступающих приличные шли, — рассказал Стремоусов.

Как утверждает чиновник, среди солдат, которые участвовали в наступлении в Херсонской области, присутствовало много польских и британских добровольцев и наемников. О том, каким образом он узнал их происхождение, Стремоусов не рассказал.

Ранее утром замглавы Херсонской области сообщил, что российские войска предотвратили попытки прорыва ВСУ в регионе, в том числе отбили атаку на город Снигиревка. По его словам, противник понес большие потери.

Стремоусов уточнил, что ВСУ попытались прорвать линию обороны на Снегиревском направлении, однако попытки оказались безуспешными.

Он также отметил, что ВСУ стягивают в область новые силы «в надежде выполнить указания коллективного Запада». При этом добавил, что поддержка украинской армии со стороны США скоро закончится из-за провала демократов на выборах.