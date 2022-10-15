Стремоусов: ВСУ попытались начать наступление в Херсонской области Стремоусов заявил о попытке ВСУ наступать в Херсонской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

ВСУ попытались начать наступление в Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. В своем Telegram-канале он сообщил, что украинские войска выбрали в качестве направления дорогу Дудчаны-Берислав.

Было произведено несколько обстрелов. В Бериславе в настоящий момент тихо, без жестких моментов. Пока мы ничего такого не наблюдаем, но смотрим за тем, как события будут развиваться в течение дня, — подчеркнул Стремоусов.

Также он предложил «всем жителям правобережной Украины» воспользоваться моментом, позвонить на горячую линию, забрать детей и «отправить их на отдых». Стремоусов призвал дать возможность военным «разобраться» с представителями ВСУ, пытающимися прорваться на Херсон.

Ранее в Новой Каховке зазвучала сирена воздушной тревоги. По словам местных властей, сработала система противовоздушной обороны.

ВСУ ведут обстрел различных населенных пунктов Херсонской области. Накануне первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что российские войска сдерживают попытки ВСУ прорвать оборону на правом берегу Херсона.