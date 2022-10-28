Стремоусов: ВС РФ обороняют Херсонскую область, ситуация под контролем

Фото: Олег Кусов/NEWS.ru

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российская армия пресекает все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Херсонскую область, пишут «Известия». По его словам, в настоящее время ситуация находится под контролем. Он назвал очень слабыми шансы прорыва ВСУ на территорию региона.

Мы держим оборону. Пока никуда никто не перемещается. Идут постоянные попытки укронацистов прорваться на территорию Херсонской области, но шансы у них очень слабые. Наши войска все попытки пресекают, — сказал Стремоусов.

Он добавил, что на линии фронта на севере Херсонской области и Николаевском направлении постоянно идут артиллерийские бои.

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева ранее заявила, что столицу региона города Херсон укрепили на случай прорыва Вооруженных сил Украины. Он добавила, что повсеместно идет укрепление первых этажей зданий с помощью мешков с песком. По словам Губаревой, это позволит защититься и отбить атаки в черте города. Она назвала меру превентивной и добавила, что снижение числа жителей позволит лучше выявлять диверсионно-разведывательные группы и сторонников ВСУ.